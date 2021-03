Pedófilo usava jogo online Fortnite para atrair crianças

Um pedófilo de 23 anos apanhou dois anos de cadeia após ter usado o famoso jogo Fortnite para atrair menores.Adam Syers, de Lancashire, em Inglaterra, usava o jogo online para ter contacto com potenciais vítimas, algumas com apenas sete anos de idade.Em setembro de 2020, Adam saiu em liberdade após estar envolvido num processo em que tinha filmado uma criança e feito comentários de carácter sexual no Facebook. Horas depois de sair sem qualquer castigo, o pedófilo começou o esquema de atrair crianças através de jogos online.Conseguiu que uma criança de 12 anos gastasse 200 libras do seu cartão de crédito a troco de esta lhe enviar uma foto em calções.Outra das vítimas era um menino de sete anos que convidou para um "encontro" e disse que queria ser seu "namorado".Em tribunal, o pedófilo admitiu a comunicação indevida. Ficou proibido de contactar meninos online.