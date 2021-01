Peixe-boi encontrado com 'Trump' escrito nas costas investigado

Um peixe-boi com o nome de Donald Trump escrito nas costas foi descoberto este domingo no rio Homosassa, na Flórida.







Estes animais marinhos são protegidos pela lei norte-americana e quem for culpado do crime poderá enfrenter mais de um ano de prisão e uma multa de 50 000 dólares, o equivalente a cerca de 40 mil, euros.



As imagens do animal foram divulgadas pelo jornal local Citrus County Chronical e tornaram-se posteriormente virais.



Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.



Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe — Yashar Ali (@yashar) January 11, 2021