Pelo menos 11 mortos e 120 desparecidos devido a inundações no norte da Índia

Pelo menos 11 pessoas morreram e 120 estão desaparecidas, entre as quais 22 militares, em inundações repentinas no estado de Sikkim, no norte da Índia, informaram esta quinta-feira as autoridades.

"Até ontem [quarta-feira à noite], 120 pessoas estavam desaparecidas e 11 morreram", disse à agência de notícias EFE o diretor da Autoridade de Gestão de Desastres daquele estado, Prabhakar Rai.

Os 120 desaparecidos incluíam 22 soldados, presos devido à subida do nível da água do rio Teesta, perto da cidade de Singtam. O exército indiano informou na quarta-feira que resgatara um dos soldados desaparecidos, que se encontra em condição estável.