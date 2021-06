Pelo menos 12 mortos e 37 feridos em explosão de gás na China

Pelo menos 11 pessoas morreram numa grande explosão de gás no centro da China, em Shiyan, este domingo, informou a imprensa local, citada pelo CNN.



As autoridades resgataram mais de 100 pessoas dos escombros e 37 pessoas com ferimentos graves, de acordo com a agência de notícias CCTV, que citaram as autoridades locais.







A causa do acidente está sob investigação, de acordo com o governo da cidade, que disse na plataforma de microblog chinês Weibo que as equipas de resgaste estão ativas e areunir esforços.