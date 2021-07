Pelo menos 12 mortos e 26 feridos em acidente de autocarro na Turquia

Pelo menos 12 pessoas morreram e 26 ficaram feriddas num acidente com um autocarro que transportava migrantes do Afeganistão, Bangladesh e Paquistão, avança o jornal Asian News.O acidente ocorreu em Muradiye, na província de Van, perto da fronteira da Turquia com o Irão. O veículo caiu numa vala e incendiou-se, avançam fontes locais à agência Reuters.As identidades das vítimas não são ainda conhecidas. A Turquia tem servido como ponte para os migrantes que pretendem cruzar a fronteira para a Europa. Migrantes, principalmente do Irão, Afeganistão e Paquistão, cruzam regularmente a fronteira iraniana com a Turquia a pé antes de serem transportados para o oeste para cidades como Istambul e Ancara.