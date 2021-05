Pelo menos 184 feridos em confrontos entre manifestantes e polícia em Jerusalém

Pelo menos 178 palestinianos e seis polícias ficaram feridos durante confrontos junto à mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, Israel.



Os manifestantes atiraram pedras e outros objetos em protesto contra a possível deportação de palestinianos de casas em terras reivindicadas por colonos.







Dezenas de milhares de palestinianos juntaram-se esta setxa-feira no complexo ao redor da mesquita para orações. Segundo a Agência Reuters, os confrontos começaram após o toque para a refeição da noite.



As autoridades recorreram a balas de borracha e granadas de choque para afastar os jovens manifestantes, assim como canhões de água montados em veículos blindados.



De acordo com o serviço de ambulância do Crescente Vermelho Palestiniano, 88 pessoas ficaram feridas e foram transportadas ao hospital. Um dos feridos terá perdido um olho, enquanto dois sofreram ferimentos graves na cabeça e dois ficaram com a mandíbula fraturada.



"Responderemos com mão pesada a qualquer distúrbio violento, tumulto ou dano aos nossos oficiais e trabalharemos para encontrar os responsáveis ??e levá-los à justiça", afirmou uma porta-voz.