Pelo menos 19 pessoas foram dadas como desaparecidas, na sequência de um aluimento de terras, em Atami, a oeste de Tóquio, disseram este sábado as autoridades japonesas.

As operações de busca estão já a decorrer em Atami, cidade conhecida pelas águas termais, onde o acidente ocorreu esta manhã, indicaram as autoridades de gestão de desastres na província de Shizuoka, no centro do país.

Desde o início da semana que aquela zona tem registado chuvas intensas.