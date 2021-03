Pelo menos 20 mortos em protestos em várias cidades de Myanmar

Pelo menos 20 pessoas, incluindo uma criança com 13 anos, morreram hoje devido à repressão das forças armadas birmanesas, a novos protestos em várias cidades de Myanmar (antiga Birmânia) contra a junta militar resultante do golpe de Estado.

As 20 mortes registaram-se, nomeadamente, em Rangum, a maior cidade do país, Lashio, Mandalay, Meikhtila, Kyaukpadaung e Kyeikhto, e também "muitos" feridos graves, segundo a imprensa local e testemunhas, citadas pela agência de notícias Efe, mas ativistas e jornalistas, nas redes sociais, aumentam o número de mortes para 40.

Ativistas pró-democracia tinham apelado a novas manifestações contra o golpe de Estado de 1 de fevereiro no "Dia das Forças Armadas", este sábado celebrado com uma exibição do arsenal militar, num desfile em Naypyidaw perante o chefe do exército e chefe da junta no poder, general Min Aung Hlaing.