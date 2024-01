Pelo menos 242 pessoas foram esta sexta-feira dadas como desaparecidas no centro do Japão, na sequência do sismo de segunda-feira, no qual foram registados 92 mortos, disseram as autoridades locais.

O balanço provisório anterior dava conta de 78 mortos e 51 desaparecidos, com as autoridades a alertar que o número de vítimas podia aumentar, uma vez que centenas de edifícios ficaram destruídos.

A chuva dificultou as buscas efetuadas por milhares de membros do exército, dos bombeiros e polícias de todo o país.