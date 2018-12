Polícia detém mais de 300 pessoas em manifestação dos coletes amarelos em Paris

Mais de 300 pessoas foram detidas este sábado para interrogatório em Paris antes do início da manifestação dos "coletes amarelos", segundo fonte policial.

As autoridades temem o regresso dos tumultos urbanos em Paris pelo que reforçaram os controlos nas estações e realizaram buscas sistemáticas junto aos locais de concentração.

Os "coletes amarelos" voltam a sair hoje às ruas em Paris, numa ação que levou as autoridades francesas a adotarem múltiplas medidas preventivas, designadamente o reforço policial nas ruas, que envolve o desdobramento de mais de 90 mil agentes.

Milhares de polícias destacados em França para impedir desacatos no protesto dos 'Coletes Amarelos'