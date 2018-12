Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paris barricada contra nova onda de violência

Mais de 80 mil polícias mobilizados em todo o país para nova jornada de protesto dos ‘coletes amarelos’.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Metro encerrado, lojas barricadas, atrações e museus fechados e eventos desportivos cancelados. Paris é esta sexta-feira uma cidade em estado de sítio antes de mais uma jornada de protesto dos ‘coletes amarelos’, temendo-se a repetição dos motins da semana passada, quando milhares de manifestantes atacaram as forças de segurança, saquearam lojas e vandalizaram monumentos numa explosão de violência sem precedentes.



Mais de 80 mil polícias estão mobilizados em todo o país, mas o dispositivo de segurança mais impressionante foi montado na capital, onde estão previstos os protestos mais violentos apesar do recuo do governo, que no final da semana anunciou o cancelamento do aumento dos combustíveis que esteve na origem da contestação.



"Os protestos das últimas semanas criaram um monstro", admitiu o ministro do Interior, prometendo que a polícia "não terá qualquer tolerância" para com atos violentos.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros aconselhou os portugueses em Paris a evitarem "deslocações desnecessárias" na cidade face ao risco de violência.



Indignação com menores algemados

Um vídeo que mostra dezenas de menores algemados pela polícia num liceu de Mantes-La-Joulie, nos arredores de Paris, está a causar indignação em França.



As autoridades defendem-se, afirmando que a ação foi necessária para identificar e deter mais de uma centena de radicais armados com barras de ferro e engenhos incendiários que se infiltraram nos protestos estudantis para atacar as forças de segurança e incendiar viaturas.