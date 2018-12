Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo francês sugere novas concessões para acalmar onda de protestos dos coletes amarelos

Torre Eiffel e vários restaurantes e lojas parisienses encerram este sábado perante os confrontos que se avizinham.

18:10

O governo francês sugeriu mais concessões aos manifestantes "coletes amarelos" na quinta-feira, numa tentativa de evitar outra onda de violência em Paris.



Centenas de manifestantes foram convocados através das redes sociais para o "Ato IV" - um quarto fim de semana de protesto - com o objetivo de protestar sobre os custos de vida.



O primeiro-ministro Edouard Philippe disse que 65 mil policias seriam recrutados para impedir a repetição da confusão do último sábado em Paris, quando manifestantes incendiaram carros e saquearam a famosa avenida dos Campos Elísios.



Philippe disse ao Senado que estava aberto a novas medidas para ajudar os trabalhadores com salários mais baixos. O ministro das Finanças, Bruno Le Maire, disse que estava preparado para acelerar os cortes de impostos para as famílias e que ele queria que os bónus dos trabalhadores fossem isentos de impostos.



Restaurantes e lojas de luxo ao longo da avenida dos Campos Elísios fecham este sábado, avançou a câmara parisiense, e pediu às autoridades locais de Paris que preparem os seus distritos para a violência.



Nas redes sociais, os manifestantes pedem o "Ato IV".



"França está cansada! Estaremos lá em maior número, mais fortes, defendendo os franceses. Encontro em Paris, no dia 8 de dezembro", dizia a faixa de um grupo.



A torre Eiffel é também um dos monumentos a encerrar perante os confrontos que se avizinham.