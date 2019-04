Pelo menos 52 mortos e 283 feridos em série de explosões no Sri Lanka

Capital, Colombo, foi alvo de pelo menos quatro explosões, em três hotéis de luxo e numa igreja.

Pelo menos 52 pessoas morreram este domingo e 283 ficaram feridas na sequência de uma série de explosões no Sri Lanka, onde muitos fiéis celebravam o domingo de Páscoa, de acordo com um novo balanço feito pela polícia.

A capital, Colombo, foi alvo de pelo menos quatro explosões, em três hotéis de luxo e numa igreja.



Um atentado contra uma igreja em Batticola (este) fez, também, pelo menos 10 mortos.



Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra ao leste do país.





As explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 08h45 (03h15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.



O ataque ainda não foi reivindicado.



Fazendo um balanço dos três dias de celebração da Páscoa, pelo menos 138 pessoas morrem e mais de 400 ficaram feridas, no Sri Lanka, na sequência deste tipo de ataques.



Ranil Wickremesinghe , primeiro-ministro do Sri Lanka, já convocou para este domingo uma reunião do Conselho de Segurança Nacional.

