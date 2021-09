Pelo menos 32 mortos em queda de autocarro de ravina no Peru

Pelo menos 32 pessoas morreram após a queda de um autocarro numa ravina no Peru.O acidente ocorreu perto da cidade de Mutacana, ao longo da linha ferroviária que liga Lima à região dos Andes.De acordo com as autoridades, citadas pela Aljazeera, encontram-se duas crianças entre as vítimas mortais.O veículo de passageiros transportava 63 pessoas. Decorrem as operações de busca para encontrar possíveis sobreviventes.No passado domingo 22 pessoas morreram na colisão entre dois barcos no rio Amazonas no Perú. Há ainda um número indeterminado de desaparecidos. Dois dias antes um acidente de autocarro provocou também a morte a 17 pessoas.