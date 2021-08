Pelo menos 16 mortos e dois feridos em acidente de autocarro no Peru

Pelo menos 16 pessoas morreram e duas ficaram feridas, quando o autocarro em que seguiam se despenhou nos Andes peruanos, na sexta-feira, disseram meios de comunicação social locais.

O acidente ocorreu por volta das 13h00 (19h00 em Lisboa), quando um veículo que transportava trabalhadores da empresa mineira de propriedade chinesa MMG Las Bambas capotou perto da comunidade de Huallpachaca, na província de Cotabambas, na fronteira entre as regiões andinas de Apurímac e Cusco.

De acordo com as primeiras versões do acidente, o autocarro, que estava a caminho da cidade de Cusco, caiu num abismo de aproximadamente 200 metros, o que causou a morte de 16 passageiros, incluindo o condutor do veículo.