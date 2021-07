Bombeira segue paixão dos irmãos e morre à frente deles em despiste a caminho de fogo

Desde criança que Neuza Guedes tinha uma paixão pelos bombeiros. Ao ver os irmãos mais velhos, Bruno e Luís, ingressarem nos Bombeiros Voluntários de Vinhais, seguiu-lhes os passos. Salvar vidas e proteger a população era a missão a que dedicou a vida. Quis o destino que fossem os irmãos os primeiros a chegar ao local da tragédia e a tentar socorrê-la. Impotentes, viram-na morrer ao lado do colega da corporação, Carlos Morais. Mesmo assim, tiveram forças para salvar os outros bombeiros feridos no acidente.A viatura em que seguiam os cinco operacionais despistou-se, ao final da tarde de quinta-feira, a caminho de um incêndio florestal em Travanca, também no concelho de Vinhais. Caiu a uma ravina de mais de 20 metros e capotou.