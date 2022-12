Pelo menos 36 feridos em voo da Hawaiian Airlines devido a turbulência severa. Há um bebé entre as vítimas

Hawaiian Airlines, que fazia a ligação entre

Phoenix, nos EUA, e Honolulu, no Havai, devido a turbulência severa. Entre as vítimas está um bebé de 14 meses.Vinte pessoas foram transportadas para o Honolulu Emergency Medical Services, que já adiantou, através de um comunicado, que 11 pacientes se encontram em estado grave. As vítimas registam ferimentos na cabeça, lacerações, hematomas e perda de consciência.