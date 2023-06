Pelo menos 50 pessoas morreram e 300 ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois comboios em Balasore, na Índia. O acidente ocorreu esta sexta-feira.De acordo com a agência Reuters, um comboio, que transportava passageiros, descarrilou e acabou por colidir com um vagão de mercadorias.Acredita-se que o número de vítimas seja superior.As operações estão em curso no local e "toda a assistência possível está a ser dada às pessoas afetadas", escreveu no Twitter o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.