Pelo menos 55 presos encontrados mortos em prisões brasileiras

Pelo menos 40 presos foram encontrados mortos em quatro prisões em Manaus, no estado do Amazonas, Brasil, esta segunda-feira. A descoberta foi feita poucas horas depois de um motim no Complexo Penitenciário Anisio Jobim, também em Manaus, ter provocado a morte a 15 presos. A contagem de mortos em prisões naquele estado ascende assim ao total de 55, em menos de dois dias.



Todos os mortos que não os do motim apresentavam indícios de asfixia e foram registadas em quatro prisões: no Instituto Penal Antônio Trindade (25 mortos), na Unidade Prisional de Puraquequara (6 mortos), no Centro de Detenção Provisória Masculino (5 mortos) e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (4 mortos), revela a G1, citando a Secretaria de Administração Penitenciária.





No Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde morreram 15 pessoas pessoas, no domingo, uma rixa teve início entre dois grupos rivais. A briga terminou com a morte de 15 pessoas.O governo do Amazonas informou, entretanto, que o governador Wilson Lima já falou com o ministro da Justiça e Segurança Público, Sérgio Moro, que vai enviar uma equipa de intervenção prisional para o Estado do Amazonas, para que possa ajudar num "problema que é nacional: o problema dos presidiários".