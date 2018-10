Pelo menos 60 mortos em atropelamento ferroviário na Índia

Há ainda meia centena de feridos.

Pelo menos 60 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas ao serem atropeladas por um comboio, na sexta-feira, no norte da Índia, quando estavam a assistir a um festival religioso, anunciaram as autoridades no mais recente balanço.

De acordo com as autoridades o número de vítimas e feridos subiu, em comparação com anterior balanço, que apontava para 58 mortos e 40 feridos.

As vítimas estavam a ver o fogo de artifício durante um festival religioso, tendo-se amontoado em cima da linha de caminho de ferro nos arredores de Amritsar, quando foram colhidas pelo comboio em grande velocidade.