Pelo menos 98 pessoas morreram em aluimentos de terra e inundações causadas por fortes chuvas no sul das Filipinas, disseram esta segunda-feira as autoridades, no dia em que a tempestade tropical Nalgae se afastou do território.

O balanço oficial anterior da agência de gestão de desastres das Filipinas apontava para 48 mortos, 33 feridos e 14 desaparecidos.

A maioria das vítimas foi registada na ilha de Mindanau, no sul do país, zona raramente afetada por tufões e tempestades tropicais.