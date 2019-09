Pelo menos dez mortos em atentado no sul do Afeganistão

Pelo menos dez pessoas morreram esta quinta-feira e 85 ficaram feridas após a explosão de um carro armadilhado contra um edifício dos serviços secretos afegãos em Qalat, no sul do país, informaram as autoridades locais.

O ataque, que também atingiu o hospital da cidade, foi confirmado à agência de notícias France-Presse (AFP) pelo governador da província de Zabul, Rahamatullah Yarmal, e reivindicado por um porta-voz dos talibãs Qari Yusuf Ahmadi.

Na quarta-feira, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas num atentado contra um edifício governamental na província de Nangarhar, no Afeganistão, um dia depois de dois atentados que causaram perto de 50 mortos.