Pelo menos oito mortos em ataques a casas de massagens na Geórgia. Suspeito já foi detido

Robert Aaron Long,

Pelo menos oito pessoas foram mortas a tiro na sequência de três ataques em casas de massagens no estado americano da Geórgia, na madrugada desta quarta-feira. Seis das vítimas são mulheres de origem asiática.O suspeito, identificado comofoi detido durante a noite a cerca de 250 quilómetros a sul de Atlanta, no sudeste dos Estados Unidos, disseram as autoridades. Trata-se de um jovem de 21 anos que terá agido num ataque motivado pelo ódio à comunidade asiática, segundo avançam as autoridades. O suspeito será o autor dos três ataques.O departamento policial de Atlanta, confirmou que quatro mulheres foram encontradas mortas em duas superfícies comerciais e outras duas pessoas foram baleadas em spas, num subúrbio da Geórgia.

O primeiro tiroteio, que deixou quatro mortos e dois feridos, ocorreu na terça-feira à tarde num salão de massagens, no norte de Atlanta, disse um porta-voz da polícia do condado de Cherokee. O porta-voz da polícia de Atlanta, o sargento John Chafee, disse à agência de notícias AFP: "É extremamente provável que o nosso suspeito seja o mesmo do Condado de Cherokee, que está sob custódia".