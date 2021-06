Pelo menos oito pessoas foram hospitalizadas após um carro ter atropelado uma multidão num evento que estava a decorrer numa pista de corrida no Texas, EUA, na noite deste domingo.

Três vítimas terão ficado em estado crítico e cinco pessoas sofreram ferimentos, anunciou um dos departamentos do do condado de El Paso, no Texas, num comunicado à imprensa, citado pelo News Break.