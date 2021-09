Pelo menos oito pessoas morreram e sete estão desaparecidas em naufrágio na China

Pelo menos oito pessoas morreram e sete estão desaparecidas após o barco onde seguiam ter virado num rio na província de Guizhou, no sul da China, anunciou este domingo a agência de notícias estatal Xinhua.Segundo a fonte, o acidente ocorreu às 16h50 hora local de sábado no rio Zangke, na cidade de Liupanshui.Até às 08h10 foram resgatadas 39 pessoas, das quais oito morreram após o resgate, informou a Xinhua, citando as autoridades locais.A fonte detalhou que a embarcação foi concebida para transportar um máximo de 40 passageiros.A operação de resgate continua à procura dos desaparecidos, refere a agência de notícias France Press (AFP), adiantando que já foi iniciada uma investigação para apurar as causas do acidente.