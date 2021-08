Pelo menos quatro mortos e dois desaparecidos nas chuvas torrenciais do Japão

Pelo menos quatro pessoas estarão mortas e há mais duas desaparecidas nas chuvas torrenciais que se estão a abater sobre o Japão. Grandes partes do país, particularmente a ilha principal de Kyushu, no extremo sul, registaram níveis recorde de chuva, fazendo com que os rios transbordassem e provocando deslizamentos de terra.Mais de um milhão de pessoas abandonaram as suas casas na zona oeste do Japão devido às enchentes que provocaram deslizamentos de terras provocaram.

As autoridades de Hiroshima e do Norte da ilha de Kyushu emitiram o nível mais alto de alerta face às chuvas intensas que se fazem sentir na região, recomendando a cerca de 1,4 milhões de residentes que deixassem as suas casas.

A televisão local divulgou imagens de resgates em botes salva-vidas nas ruas submersas da cidade de Karume.