Uma operação das polícias civil e militar causou pânico e causou pelo menos quatro mortos no Complexo do Alemão, conjunto de favelas localizado na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro.

A ação, segundo as autoridades locais, visa combater o roubo de cargas, veículos e de bancos.

A polícia identificou dois mortos, um polícia militar e uma mulher que foi alvejada dentro de um carro, e também informou que dois supostos criminosos - ainda não identificados - foram mortos na troca de tiros.