Três refugiados foram encontrados mortos no norte da ilha grega de Míconos na sequência de um naufrágio ocorrido esta sexta-feira de manhã, indicou a guarda costeira da Grécia.

De acordo com as primeiras informações oficiais, duas mulheres e um homem, que ainda não foram identificados, morreram sendo que as operações de resgate continuam no local.

Os sobreviventes do naufrágio indicaram às autoridades gregas que três outras pessoas continuam desaparecidas.