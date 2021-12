Dezasseis pessoas morreram na sexta-feira quando um barco com migrantes a bordo afundou no Mar Egeu, horas depois de um primeiro naufrágio ter vitimado 11 pessoas, de acordo com a guarda costeira grega.

Este é o terceiro incidente deste tipo desde quarta-feira.

A guarda costeira recuperou 16 corpos, incluindo 12 homens, três mulheres e uma criança, e conseguiu salvar 63 pessoas no barco que se afundou perto da ilha de Paros.