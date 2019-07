Stromboli just erupted. Big time. pic.twitter.com/vajLpp2itV — Fiona Carter (@FionaCarter) July 3, 2019

Uma série de violentas explosões na cratera do vulcão Stromboli, situado na ilha italiana de Stromboli, a norte da costa da Sicilia, provocou esta quarta-feira o pânico entre os turistas. A ilha está a ser evacuada e já há registo de pelo menos um morto, segundo avança a BBC.Segundo a agência de notícias Reuters, os turistas fugiram dos hotéis após as explosões.Stefano Branca, especialista do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, explicou à Reuters, que o vulcão entrou em erupção "paroxística" após o magma de alta pressão ter explodido.