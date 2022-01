Pelo menos um morto e vários feridos após derrocada de ravina atingir lanchas com turistas no Brasil. Veja as imagens

Pelo menos três embarcações com turistas foram atingidas este sábado por rochas que se desprenderam de uma ravina no Lago de Furnas, na região da cidade de Capitólio, no estado brasileiro de Minas Gerais. Um porta-voz dos Bombeiros da cidade de Piumhmi avançou que existem pelo menos 15 vítimas, uma das quais com morte já confirmada. No entanto, as informações obtidas de momento são ainda provisórias e confusas.

Vídeos que circulam na internet e cuja veracidade já foi confirmada pelas autoridades brasileiras mostram as pedras a desprender-se do desfiladeiro e a cairem sobre as lanchas cheias de turistas. O estado de Minas Gerais está a ser atingido por chuvas torrenciais, que já deixaram pelo menos seis pessoas mortas, 16 mil desalojadas e 120 cidades em Estado de Emergência.

Os grandes desfiladeiros da região da cidade de Capitólio são uma das maiores atrações turísticas de Minas Gerais, tal como o profundo Lago de Furnas, que além de toda a sua beleza natural fornecem energia para grande parte do Brasil. Equipas de Bombeiros de várias cidades estavam às 14 horas locais, 17 em Lisboa, a dirigir-se para o local da tragédia.