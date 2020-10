"Pensava que ela iria acordar a qualquer momento": pais de bebé continuaram a cuidar dela mesmo morta

Os pais de uma bebé continuaram a tratar dela durante duas semanas após ter falecido em Grimsby, Inglaterra, avança o jornal britânico The Sun.



O casal estava há dois anos a tentar ter um bebé, através de tratamentos de fertilização in vitro. A criança nasceu em julho passado já morta, 11 dias antes da data prevista após a mãe ter sofrido uma rutura da placenta, o que significa que não tinha oxigénio nem fornecimento de sangue.





Durante duas semanas, os pais continuaram a tratar dela como se estivesse viva no hospital, que lhes permitiu ficarem numa suite a desfrutar com a filha. "Ela era um bebé de termo e eu ficava a pensar que ela iria acordar a qualquer momento", referiu Jess Mayall, a mãe da criança. Tiraram fotos, mudaram-lhe a roupa e fizeram-lhe mimos.

Durante os primeiros tempos, a mãe ia visitar a sua campa três vezes por dia durante horas.



Mãe engravida novamente pouco tempo depois

Em setembro, Jess Mayall descobriu que estava novamente grávida de outra menina, que nasceu em setembro.



"Quando descobri que estava grávida da Imogen, ficámos maravilhados, mas durante toda a gravidez fiquei apavorada que a mesma coisa pudesse acontecer novamente - era uma tortura mental", confessou Jess ao The Sun.

Agora, o casal Jess e Steve pretendem que a filha saiba que teve uma irmã mais velha, da qual guardam várias fotos.



"Eu sinto que as meninas têm uma conexão porque a Imogen foi visitar a Ava na sua 'cama para sempre' e quando a pegamos pela primeira vez, eu realmente senti a presença dela e a Imogen sempre saberá que tem uma irmã mais velha", explicou a mãe à mesma publicação.



Steve pediu Jess em casamento no hospital, enquanto recuperava do parto da segunda filha, naquele que diz ser "o melhor dia" da sua vida.