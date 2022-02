Pequeno Rayan resgatado de poço após cinco dias debaixo de terra

As equipas de resgate marroquinas alcançaram Rayan, o menino de cinco anos que caiu a um poço onde esteve preso durante quatro dias, e retiraram o menor através de um túnel secundário reforçado com tubagens. Seguiram-se momentos de festa e de louvor a Alá, uma vez que se concentravam no local, em Bab Berred, centenas de pessoas que tentaram ajudar outras tantas centenas de operacionais que durante dias a fio trabalharam para salvar o menino.



Os socorristas em bombeiros fizeram um cordão que não deixou vislumbrar Rayan, que seguiu imediatamente de ambulância para o hospital. Segundo os pais do menino revelaram numa entrevista, a criança "está ferida" e não terá comido nas próximas horas. Meios de comunicação local dão conta de que o menor não terá comido nas últimas horas e que parecia estar inconsciente.







O transporte regular de alimentos, água e oxigénio para o local foi mantendo acesa a chama da esperança de que Rayan estava vivo. Também os pais e equipas de segurança, através de uma câmara descida até ao fundo do poço, foram acompanhando o estado de saúde do menino, que sofreu ferimentos na cabeça devido à queda.



QUEDA ACIDENTAL

O menino estaria a brincar perto do pai quando caiu no poço, na terça-feira. As equipa de emergência estavam a tentar chegar a Rayan abrindo um túnel paralelo com recurso a cinco escavadoras. Esta quinta-feira à noite, este túnel já tinha 22 metros de profundidade e faltavam cerca de 10 metros para chegar à profundidade onde está Rayan, faltando depois ligar os dois túneis. As autoridades acreditavam, por isso, que estavam muito perto de salvar o menino, que está a receber oxigénio, comida e água açucarada para sobreviver.



As primeiras tentativas de socorro falharam, com voluntários de uma associação de espeleologia a descerem pelo poço original, mas não conseguiram ir muito longe porque o buraco é demasiado estreito para um adulto.



Os trabalhos das equipas de resgate estão a ser acompanhados no local por um grupo grande de pessoas e milhares de outras acompanham o drama nas redes sociais. Marrocos vive horas de tensão, medo e de esperança, tendo presente na memória a história do pequeno Julen, o bebé de dois anos que caiu a um poço ilegal em Málaga, Espanha, e que não sobreviveu. O corpo do menino foi recuperado 13 dias após o acidente, que ocorreu em janeiro de 2019.