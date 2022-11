Perdas milionárias nas criptomoedas

Os mercados de criptomoedas sofreram nos últimos dias perdas milionárias, com o mais popular destes ativos – bitcoin - a atingir valores mínimos em dois anos. A crise adensou-se na passada quarta-feira, após ser conhecida a desistência da compra da plataforma FTX, que transaciona estas moedas virtuais, pela concorrente Binance, a mais relevante do mercado.O receio de uma falência da FTX afetou a compra e venda de criptomoedas nas últimas semanas, tendo esta plataforma reconhecido que em apenas 72 horas registou saídas de dinheiro avaliadas em seis mil milhões de dólares (cerca de 5,9 mil milhões de euros), segundo a agência Reuters. Todo o sistema foi contagiado, pelo que a compra da FTX foi vista como uma solução para a crise neste mercado, só que o negócio caiu."Perante uma auditoria levada a cabo e face às mais recentes notícias sobre alegadas investigações das autoridades norte-americanas aos ativos dos clientes [da FTX], não iremos prosseguir com a potencial aquisição da FTX.com", explicou a Binance em comunicado.A bitcoin, que em 2021 chegou a ter o valor por unidade de 68 mil dólares (cerca de 67,7 mil euros à cotação atual), baixou esta quarta-feira para a fasquia dos 16 mil euros, mas esta quinta-feira regressou às valorizações. Teve uma subida superior a 12% e ultrapassou os 17 mil euros.