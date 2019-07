Petroleiro intercetado ao largo de Gibraltar

A Marinha Britânica intercetou e apresou esta quinta-feira um petroleiro junto a Gibraltar, alegando que levava petróleo iraniano para a Síria, numa violação de sanções da União Europeia (UE) ao regime de Bashar al-Assad. A interceção foi contestada pelo Irão, que chamou o embaixador britânico para prestar esclarecimentos sobre o caso.O ‘Grace 1’ é um navio iraniano, apesar de navegar com o pavilhão do Panamá. Foi intercetado com ajuda de uma equipa de 30 marines britânicos que voou diretamente do Reino Unido. Os marines entraram no navio descendo por cordas a partir de um helicóptero, numa operação em que não terá sido disparado um único tiro.Os dados de carga indicam que o petroleiro foi carregado ao largo da costa do Irão. Apesar disso, os registos referem que o petróleo é do Iraque, mas tal referência pode visar apenas contornar as sanções dos EUA, que querem travar as exportações de petróleo iraniano.Espanha afirma que a operação foi realizada a pedido dos EUA, mas o governo britânico garante ter agido em cumprimento das sanções decretadas pela UE contra a Síria em 2011.Recorde-se que Irão e EUA estão envolvidos numa querela que no mês passado esteve à beira de causar uma guerra. Os países europeus têm-se mantido à margem, mas a interceção do petroleiro, ato nunca levado a cabo por um país europeu, apesar das sanções à Síria, ameaça arrastar a Europa para o conflito.