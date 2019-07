Irão convoca embaixador britânico sobre interceção de petroleiro

O Irão convocou esta quinta-feira o embaixador britânico em Teerão para denunciar a interceção ilegal de um petroleiro iraniano no estreito de Gibraltar, de acordo com um porta-voz da diplomacia iraniana.O Governo de Gibraltar anunciou esta quinta-feira que um petroleiro suspeito de entregar petróleo à Síria, apesar das sanções europeias, havia sido intercetado ao largo de Gibraltar.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Mousavi, citado por uma televisão iraniana, afirmou esta quinta-feira que a captura do petroleiro é "ilegal" e informou que o seu Governo mandou chamar o embaixador britânico para prestar esclarecimentos sobre o caso.O chefe do Governo de Gibraltar, Fabian Picardo, disse ter "razões para acreditar que o 'Grace 1' estava a transportar a sua carga de petróleo bruto para a refinaria de Banias, na Síria, (...) propriedade de uma entidade sujeita às sanções da União Europeia".As sanções europeias contra a Síria, em vigor desde o final de 2011 e prorrogadas em maio último até 01 de junho de 2020, incluem um embargo ao petróleo e o congelamento dos ativos do Banco Central da Síria na UE.Desencadeada em 2011, a guerra na Síria já causou mais de 360.000 mortos e obrigou milhões a abandonarem as suas casas.