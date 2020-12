A farmacêutica Pfizer anunciou que só vai conseguir fornecer metade das 100 milhões de doses da vacina previstas até ao final do ano devido a problemas na cadeia de abastecimento dos produtos usados no seu fabrico.











De acordo com o ‘Wall Street Journal’, a Pfizer tinha previsto produzir e distribuir 100 milhões de doses da vacina até ao final de 2020, mas o atraso na chegada de vários componentes afetou a produção e forçou a empresa a reduzir a metade a meta para este ano. “Aumentar a cadeia de fornecimento de matéria-prima demorou mais do que o esperado.





OMS diz que pandemia ainda não acabou

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse esta sexta-feira que os recentes avanços no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 são “positivos”, mas avisou que podem levar as pessoas a pensar que a pandemia já acabou, numa perceção que pode ser prejudicial.







Alerta para "grandes riscos" no Natal

O Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças alertou para possíveis “riscos adicionais significativos” durante a época natalícia e a passagem de ano. A agência europeia reforçou ainda que o aumento de infeções com o novo coronavírus durante este período é mesmo “muito provável”.



RADAR COVID

Duas vacinas promissoras

A biofarmacêutica chinesa Clover está a desenvolver duas vacinas promissoras contra a Covid-19 que obtiveram fortes respostas imunitárias nos primeiros ensaios em humanos.



Um milhão de doses

O Instituto Biomédico Butantan, do estado brasileiro de São Paulo, já recebeu um milhão de doses da vacina chinesa desenvolvida pela Sinovac.



Ameaça à distribuição

As autoridades norte-americana, em conjunto com a multinacional IBM, alertaram para o facto de as redes de distribuição das vacinas contra a Covid-19 estarem a ser atacadas por piratas informáticos.



Outros coronavírus

Uma virologista da região chinesa de Wuhan revelou que os morcegos selvagens são portadores de outros coronavírus semelhantes ao que provoca a Covid-19 e que podem ser transmissíveis aos humanos.