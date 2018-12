Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pintura de beijo entre Trump e Bolsonaro apagada de muro no Brasil

Mural foi concluído a 25 de novembro, a tinta azul, mas acabou por ser retirado.

O mural com o beijo entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi apagado esta quarta-feira num muro de Maracanaú, na região de Fortaleza, no Brasil.



Segundo avança a imprensa brasileira, nomeadamente ao jornal Folha de São Paulo, o 'grafiti' foi concluído a 25 de novembro, a tinta azul, mas acabou por ser retirado.



"Desconfio de quem possa ter sido", confessou, ao mesmo jornal, o artista 'Bad Boy Preto', muito conhecido no meio da arte urbana.



Esta situação já levou a prefeitura de Maracanaú a emitir um comunicado no qual assume que não tem nada a ver com o sucedido.