Tal como Trump, Bolsonaro pretende transferir embaixada em Israel para Jerusalém

Jair Bolsonaro seguiu os passos do presidente dos Estados Unidos.

Como afirmado durante a campanha, pretendemos transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 de novembro de 2018

O novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, confirmou que pretende mudar a sua embaixada em Israel de Telavive para Jerusalém, depois de Donald Trump também o ter feito como estratégia diplomática.A acontecer, o Brasil torna-se no maior país a fazer a mudança, que vai contra as aspirações dos palestinianos que querem que Jerusalém seja a capital do seu futuro estado.A revelação foi feita através da página do Twitter de Bolsonaro.Recorde-se que, também no mesmo dia do anúncio da possível transferência da embaixada, o juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo Lava Jato, aceitou ser ministro da Justiça na administração de Bolsonaro.