Pior fase do coronavírus no Brasil ainda está por vir, alerta OMS

A OMS, Organização Mundial da Saúde, alertou o Brasil de que o pior da pandemia do coronavírus no país ainda está por vir. O alerta foi feito pelo diretor de Operações de Emergências da OMS, Michael Ryan, ao falar sobre o avanço do coronavírus no continente americano e pedir aos países do resto do mundo que já conseguiram controlar a pandemia que ajudem os das Américas, acima de tudo os da América do Sul, onde o vírus está numa curva ascendente descontrolada, principalmente o Brasil.

"É difícil prever quando o Brasil atingirá o pico. Não acho que tenhamos chegado ao pico da transmissão (do coronavírus), e não tenho como dizer quando isso acontecerá", afirmou Ryan, acrescentando ser nítido que a América do Sul enfrenta neste momento um crescimento desenfreado da pandemia. "Dos dez países com mais casos no mundo, cinco estão nas Américas. E o Brasil lidera, o maior aumento vemos no Brasil", referiu Ryan, defendendo que a solidariedade internacional com esses novos epicentros da pandemia é essencial, pois, vincou, enquanto todos não estiverem seguros ninguém estará.

Segundo o director da OMS, nos últimos dias o maior número de contágios com o coronavírus no mundo ocorreu no Brasil, Estados Unidos, Peru, Chile e México. Outros países da região onde a pandemia continua em crescendo são a Colômbia, a Bolívia, a Argentina e o Haiti.

Sem citar nomes, o chefe de Operações de Emergências da OMS deu uma alfinetada no presidente Jair Bolsonaro, um negacionista convicto da pandemia e afirmou que os melhores resultados no combate à doença ocorreram em países que acreditaram na ciência e tomaram as medidas necessárias e corretas para combater o vírus.

"Tivemos respostas diferentes. Vemos bons exemplos de governos que adotaram uma estratégia ampla, dirigida pela ciência. Em outras situações, vemos a ausência e fraqueza nisso. Governos que se saíram bem foram aqueles que conseguiram traduzir a ciência em programas (de combate ao Coronavírus) e assumiram politicamente a questão", enfatizou.



Desde há uma semana, com mais de mil óbitos por dia, o Brasil tem sido o país do mundo com mais mortes diárias por Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, superando até mesmo os EUA, e em apenas três dias ultrapassou a Espanha e a França e saltou de sétimo para quarto em número total de vítimas mortais. De acordo com os dados divulgados na noite desta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, o Brasil tinha oficialmente quase 30 mil mortos e mais de 526 mil infectados com coronavírus, mas, apesar desses números, várias cidades por todo o país começaram também ontem a flexibilizar as medidas de quarentena, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza e Manaus, as cinco em situação mais crítica.