Polaroid celebra hoje 70 anos desde o lançamento da primeira máquina fotográfica

Marca atingiu grande sucesso nos anos 70' e 80' mas uma quebra nas vendas levaram à liquidação em 2008.

13:23

A Polaroid celebra esta segunda-feira, dia 26 de novembro, o 70º aniversário desde o lançamento da sua primeira máquina fotográfica.



Lançada a 26 de novembro de 1948, a máquina fotográfica denominada 'Model 95', lançou no mercado uma marca que se tornou um ícone da fotografia.



A máquina 'Model 95' custava cerca de 79 euros e pesava dois quilogramas. A impressão de uma foto demorava um minuto e era feita em sépia.



A marca atingiu grande sucesso nos anos 70' e 80' mas uma quebra nas vendas levaram à liquidação em 2008.



No entanto a história da Polaroid não morreu. Um grupo de fãs e antigos empregados da marca decidiu comprar a última fábrica da Polaroid na Holanda e "relançou" o negócio.



Nos últimos anos as Polaroid voltaram a fazer parte da vida de muitos jovens e adultos um pouco por todo o mundo.