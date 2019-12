Polícia brasileira apreende cerca de 20 quilos de droga destinada a África e Europa

Três passageiros que tentavam embarcar com cerca de 20 quilogramas de cocaína para Moçambique, Espanha e Etiópia, através do Aeroporto Internacional de São Paulo, foram detidos, anunciou esta quinta-feira a Polícia Federal brasileira.

Na quarta-feira, funcionários da Receita Federal que faziam inspeção no Aeroporto Internacional de São Paulo selecionaram um passageiro que havia perdido o voo com destino a Madrid, capital espanhola, e submeteram a sua bagagem ao aparelho de raio-X, momento em que detetaram três grandes volumes com material suspeito.

O homem, de 36 anos, da Lituânia, foi conduzido por agentes da Polícia Federal à esquadra para que o material fosse analisado, tendo a substância sido identificada como cocaína, acondicionada em tabletes prensados, com nove quilogramas de peso.

Hoje, cães identificaram, nos porões de bagagens, duas malas cujo destino final era Adis Abeba, na Etiópia.

Agentes federais localizaram os proprietários das malas no portão de embarque e conduziram-nos à sede da polícia para acompanharem a perícia aos seus pertences.

"Dentro da mala de um passageiro, de 29 anos, nacional de Serra Leoa e que ingressou no país em 2016 sendo portador de visto permanente, havia oito álbuns de figurinhas infantis, cujas capas continham cocaína, totalizando quatro quilogramas de droga", informou a Polícia Federal no seu 'site'.

Na outra mala identificada pelos cães, pertencente a uma venezuelana, de 47 anos, que pretendia desembarcar em Maputo, em Moçambique, foram encontrados quase seis quilogramas de cocaína ocultos dentro de duas recargas para impressoras.

As autoridades brasileiras adiantaram que os detidos foram conduzidos para prisões estaduais, onde ficarão a aguardar o desenvolvimento dos processos criminais.

Desde janeiro, as apreensões de droga no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, já somam quase 2.000 quilogramas, o que configura um novo recorde para esta infraestrutura pública.

As ações resultaram na prisão de mais de 300 pessoas, segundo a Polícia Federal.