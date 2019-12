Polícia brasileira identifica veículos usados no ataque à produtora do Porta dos Fundos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, Brasil, fez saber esta quinta-feira que já identificou os veículos usados no ataque à produtora do canal humorista Porta dos Fundos, na madrugada desta terça-feira.





'cocktails molotov'

edifício da sede do coletivo humorista brasileiro 'Porta dos Fundos' foi atingido com cocktail molotov na madrugada desta terça-feira.

De acordo com o jornal G1, quatro homens saíram de um carro e de uma mota e atiraram doiscontra a fachada da produtora, localizada no Humaitá.Foi possível identificar os veículos através das matrículas. Os proprietários vão agora ser chamados para depor.Recorde que o

"Na madrugada do dia 24 de Dezembro, véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi vítima de um atentado. Foram atirados cocktails molotov contra nosso edifício. Um dos seguranças conseguiu controlar o princípio de incêndio e não houve feridos apesar da acção ter colocado em risco várias vidas inocentes na empresa e na rua.

O Porta dos Fundos condena qualquer ato de violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmaras de segurança para as autoridades, para o Secretário de Segurança e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos", pode ler-se no comunicado enviado à imprensa brasileiro



A informação foi confirmada posteriormente pela polícia brasileira que se encontra agora a realizar investigações.

Esta situação acontece depois de A Porta dos Fundos ter divulgado um especial de Natal que satiriza a vida de Jesus e que o representa como sendo homossexual.



Um grupo de extrema-direita já reivindicou, esta quinta-feira, a autoria do ataque.