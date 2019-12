Filme de Jesus gay gera onda de violência no Brasil

A sede da produtora brasileira de vídeos humorísticos Porta dos Fundos foi atacada na madrugada do dia de Natal com dois cocktails molotov. O ato ocorreu três semanas depois de a plataforma digital Netflix ter começado a emitir um filme de 46 minutos em que o conhecido grupo de comediantes satiriza a sexualidade de Jesus Cristo e põe em causa a relação de Maria com José e, também, com Deus.O vídeo, que se intitula ‘Amigo Secreto de Jesus’, está disponível desde 3 de dezembro na Netflix e o seu conteúdo está a incendiar a comunidade cristã brasileira, havendo já, inclusive, um abaixo-assinado com quase dois milhões de nomes de pessoas que pedem a proibição da película.Às quatro da madrugada do dia de Natal, a data em que se celebra o nascimento de Jesus, um grupo de pessoas arremessou, contra a sede da produtora, dois cocktails incendiários. Fabio Porchat, um dos fundadores dos Porta dos Fundos, reagiu de imediato na rede social Twitter, garantindo que irá pedir a punição dos atacantes: "Não nos vão calar! É preciso estar atento e forte", escreveu.A assessoria de imprensa do grupo de comediantes assegurou que o incêndio foi controlado por um dos seguranças do edifício e que nenhum dos elementos da equipa estava no local no momento do ataque.As imagens captadas pelas câmaras de vigilância já foram enviadas para a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, que deve conduzir uma investigação. As imagens mostram três homens intervenientes no ato terrorista, que ocorreu na 10º Departamento do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A perícia está a cargo do Esquadrão Anti-bombas da Polícia Civil.Em nota oficial, os elementos dos Porta dos Fundos afirmam estar "confiantes de que o país sobreviverá a esta tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão", numa altura em que o ataque ao jornal ‘Charlie Hebdo’ ainda está muito presente na memória de todos.Em 2011, o Porta dos Fundos, ainda com a categoria de programa televisivo, destacou-se com o episódio ‘Fast Food’, que ironizava o atendimento nos restaurantes Spoleto. A rede de fast food surpreendeu os atores, começou a usar o vídeo viral como publicidade e depois contratou-os para fazerem mais dois anúncios.No dia 22 de junho de 2014, os acessos à conta do YouTube do Porta dos Fundos atingiram a cifra dos mil milhões de visualizações, algo inédito no Brasil.No final de 2013, o canal divulgou um vídeo chamado ‘Especial de Natal’, o primeiro do género, que gerou enorme controvérsia entre os cristãos, sob a afirmação de que teria conteúdo baseado no escárnio e na intolerância religiosa.O vídeo de há seis anos já mostrava que Maria teria mantido relações sexuais com Deus; e mostra tentativas de ‘negociações’ de Jesus com os soldados que o pregaram na cruz, no sentido de o libertarem.Em 2016, retratam Cristo como um humano seletivo no amor, que acha a missa chata, falsa e entediante, e alguém que odeia partidários do Jair Bolsonaro. Ainda nesse ano, o grupo postou um vídeo no YouTube intitulado ‘Delação’, em que fez sátiras sobre uma suposta parcialidade das investigações da Operação Lava Jato, facto que foi noticiado mais tarde.O conceituado romancista e autor de obras bestseller Paulo Coelho, que reside há vários anos na Suíça, surgiu nas páginas do Twitter de Fabio Portchat a defender o artista e a deixar um aviso alarmista: "Se os terroristas que atacaram o Porta dos Fundos não forem imediatamente punidos, isso vai empurrar o país para conflito de proporções gigantes".Foi quando foi criada a Porta dos Fundos, que realiza vídeos de comédia que são divulgados através na internet. O grupo ‘Porta’ é já o sexto maior canal brasileiro na rede YouTube.O elenco original era composto por Antonio Tabet, Clarice Falcão, Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Gabriel Totoro, João Vicente de Castro, Júlia Rabello, Letícia Lima, Luis Lobianco, Marcos Veras, Marcus Majella e Rafael Infante.Foi no final de 2011 que Fábio Porchat e Ian SBF, fundadores do canal de YouTube ‘Anões em Chamas’, e Antônio Tabet, criador do site Kibe Loco, se juntaram para criar os Porta.O grupo Porta dos Fundos possui outros quatro canais temáticos: Fundos da Porta, Backdoor, Portaria e Porta Afora.