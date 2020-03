Polícia brasileira investiga corrupção na prefeitura do Rio de Janeiro

A polícia brasileira realizou esta terça-feira buscas e apreensões numa operação de combate a uma rede de corrupção que alegadamente operava no município do Rio de Janeiro, envolvendo o prefeito, Marcelo Crivella, informaram as autoridades locais.

Agentes da Polícia Civil e do Ministério Público cumpriram 17 mandados de buscas e apreensão em residências, escritórios e órgãos públicos vinculados ao presidente da empresa municipal de promoção turística (Riotur), Marcelo Alves.

"As ordens são o resultado de uma investigação em andamento para verificar suspeitas de irregularidades envolvendo empresas contratadas pelo prefeito [presidente da Câmara] do Rio de Janeiro", explicou o Ministério Público em comunicado, acrescentando que não poderia dar mais detalhes para não violar o processo judicial.