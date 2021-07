Polícia brasileiro morre após noite louca de sexo com 10 mulheres em motel

Um agente da Polícia Civil (Judiciária) de São Paulo que decidiu comemorar os 50 anos de vida em grande estilo e levou dez mulheres para um motel de encontros em São Bernardo do Campo, cidade vizinha àquela capital estadual brasileira, mas não resistiu à exagerada comemoração. Depois de uma noite inteira de sexo, bebida e, ao que tudo indica, ingestão de estimulantes sexuais, ele morreu no quarto na manhã de sexta-feira.

Foram algumas das mulheres que ele tinha levado para o motel que deram o alarme, quando perceberam que o agente, que aparentemente dormia depois de uma noite de loucuras, estava a demorar para acordar. As mulheres ligaram para a recepção do motel, que chamou a polícia e os bombeiros, mas quando o socorro chegou já não havia mais nada a fazer a não ser remover o corpo do polícia, que já estava morto.

De acordo com relatos de funcionários do hotel de encontros e das mulheres, o agente chegou ao local com 10 acompanhantes do sexo feminino na noite de quinta-feira e alugou duas suítes. Numa ficaram seis mulheres e na outra, contígua, quatro, e a festa, cujo ruído se ouvia de longe, durou até ao amanhecer, quando se fez silêncio por algum tempo antes de ser dado o alarme.

A polícia que esteve no local avançou que o agente não tinha qualquer sinal de violência. A partir do depoimento de algumas das acompanhantes, especula-se que o homem possa ter morrido em função da ingestão exagerada de estimulantes sexuais, de que terá feito uso para dar conta de satisfazer tantas parceiras.