Polícia de Hong Kong ameaça usar balas verdadeiras

A polícia de Hong Kong ameaçou este domingo que pode vir a disparar balas verdadeiras se os manifestantes continuarem a usar armas letais contra as autoridades, num dos dias mais violentos desde que começaram os protestos contra a interferência da China nos assuntos da ex-colónia britânica.Depois de mais de 12 horas de confrontos na Universidade Politécnica em Kowloon, um porta-voz da polícia, Louis Lao, fez o aviso num vídeo publicado no Facebook: "Se eles continuarem com ações tão perigosas, não teremos escolha a não ser usar o mínimo de força, incluindo balas verdadeiras".O campus da Universidade Politécnica, ocupado por jovens manifestantes durante a semana, tornou-se palco dos confrontos mais violentos deste domingo. A polícia de choque disparou um líquido azul com spray pimenta contra um grupo de manifestantes que tinha incendiado uma ponte onde se encontrava mobília, guarda-chuvas e outros materiais. Durante os confrontos, um polícia foi atingido na perna com uma flecha e foi hospitalizado.Um jovem disse à agência Reuters que os estudantes disparavam flechas contra a polícia de choque para se protegerem. "Os manifestantes têm reagido à polícia. Nós não lutámos ainda tudo o que podíamos lutar", afirmou Joris, de 23 anos.Os soldados do Exército de Libertação Popular da China vigiaram este domingo os confrontos na Universidade Politécnica de Hong Kong. Segundo a Reuters, várias pessoas afirmaram ter visto militares a observar os acontecimentos com binóculos numa base junto à universidade e que alguns vestiam equipamento antimotim. O exército chinês foi destacado no sábado para ajudar a limpar as ruas das barricadas erguidas pelos manifestantes anti-China.O governo de Hong Kong confirmou que a economia do país entrou em recessão pela primeira vez numa década. O PIB desceu 3,2% no terceiro trimestre, face aos três meses anteriores. Face ao período homólogo, encolheu 2,9%.foi o ano em que a região deixou de ser uma colónia britânica e passou a estar sob o controlo da China, com o modelo ‘um país, dois sistemas’.Os protestos começaram em junho, quando o governo anunciou um projeto de lei que previa a extradição de suspeitos de crime para a China continental.