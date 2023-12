Polícia detém 80 homens por pedofilia em França

Uma operação policial contra crimes de pedofilia levou à detenção de 80 homens em França, dos quais 15 ficaram em prisão preventiva e os restantes estão sob controlo judicial, foi este sábado anunciado.Entre os detidos encontram-se dois professores, um motorista de ambulância e um guarda-noturno de uma instituição para crianças com deficiência, noticiou este sábado a France Bleu, cadeia pública de rádios.Os homens que foram detidos já tinham sido, previamente, identificados por agressões sexuais, pedofilia ou utilização de conteúdos pedófilos."Oitenta é um número importante, nunca antes visto", assinalou a porta-voz do sindicato policial Unité SGP Polisse-Force Ouvrière, Linda Kebbab.De acordo com a estrutura sindical, são realizadas, em França, três a quatro operações de grande escala por ano.