Pedófilo acusado de abusar de quase cem meninas encharcado com água a ferver por outro recluso

O homem conhecido por ser o pior pedófilo da Austrália contraiu queimaduras faciais depois de um colega de prisão o ter encharcado com água a ferver, relatou este sábado o Daily Mail.Ashley Paul Griffith, acusado de agredir sexualmente 91 meninas em creches nos últimos 15 anos, teve de ser transportado para o hospital, esta sexta-feira.A água derramada na cabeça do recluso terá sido misturada com geleia, agravando as consequências do incidente. Uma porta-voz dos Serviços Corretivos de Queensland confirmou que nenhum polícia ficou ferido.Até esta terça-feira, a identidade de Griffith não era conhecida, mas uma mudança na lei de Queensland permitiu que se passasse a saber quem são os acusados de crimes sexuais antes de serem presentes a julgamento.O homem, de 45 anos, está acusado de 1623 crimes de abuso infantil, dos quais 136 por violação. Uma das vítimas, uma menor, de 10 anos, sofreu 28 violações e outras 34 agressões sexuais, segundo documentos judiciais. Pelo menos 23 das crianças abusadas tinham entre um e cinco anos.