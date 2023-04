Condenada a 15 anos de prisão mulher que submeteu crianças a tortura com a ajuda do namorado no Reino Unido

Cheryl Pickles, uma mulher inglesa acusada de torturar física e psicologicamente crianças, foi condenada a 15 anos de prisão, esta sexta-feira. A criminosa terá agido por crueldade durante vários anos e das mais variadas formas. O Tribunal de Teesside considerou os atos "sádicos" e uma demonstração de um "completo desrespeito pelo bem estar humano", reporta a estação televisiva BBC.



A britânica, de 39 anos, atuava com o ex-companheiro, Andrew Hadwin. O homem era terapeuta infantil, o que terá facilitado o acesso às vítimas. A acusação apontou que os menores eram agredidos com regularidade com o recurso a um cinto e submetidos a muitas torturas. O casal terá forçado as crianças a comer sabão, a tomarem banho com água a escaldar, a passarem horas a fio em posições desconfortáveis e sem se alimentarem.



O tribunal referiu que os dois agressores gastavam muito dinheiro com refeições e que se alimentavam deliberadamente à frente das crianças que estariam esfomeadas. A motivação seria "puro sadismo", aponta a procuradora do caso.



Há ainda registo de uma violação sexual de menor.



O casal chegou a escrever cartas a fazer-se passar por uma das vítimas, na qual desmentiam todos os abusos. A verdade foi revelada por peritos de caligrafia que conseguiram perceber que aquilo se tratava de uma falsificação.



A fevereiro deste ano, Andrew Hadwin foi acusado de abuso sexual de uma criança menor e de negligência. O homem morreu em fevereiro deste ano. Foi encontrado já sem vida dentro da cela da prisão. As causas do óbito permanecem por apurar.



Cheryl Pickles foi acusada de crueldade infantil e excluída da acusação de violação.